每到秋冬，許多人的肌膚會變得比較乾燥，除了要尋找保溼、遮瑕的粉底，限量包裝的粉底也讓人想要手刀購入，妝前保溼精華更是畫龍點睛的步驟。來看看今年秋冬有哪些底妝新品最受矚目，買了不會後悔！

▍1.雪花秀完美柔焦精華粉底

「完美柔焦精華粉底」透過雪花秀最新透氣遮瑕科技，使粉底液能夠維持長時間完美遮瑕卻更具輕薄感，更在粉底內添加3重養膚成分：梅花精萃、β-葡聚醣、滋陰養膚極萃；如同鮮奶茶呈現鮮奶與茶的完美比例，融合保養精華與底妝科技，讓女性消費者在上妝時就像在保養，不但能維持全日新鮮妝感且不顯暗沉，也免去了擔心底妝傷害肌膚的憂慮。在韓國一推出就立刻席捲韓國美妝論壇，圓潤的瓶身搭配白色小巧瓶蓋，就如同珍珠般小巧優雅，也因此獲得「小珍珠粉底」的可愛暱稱，知名IG網紅更是人手一瓶。

養膚專家雪花秀全新推出「養膚級底妝」完美柔焦底妝系列，包含完美柔焦精華粉底及完美柔焦輕透蜜粉，一次滿足女性消費者心中所有想要的超透氣、高遮瑕、全天持妝舒適的完美底妝。（邱映慈攝）

「完美柔焦輕透蜜粉」更加保濕滋潤，不結塊、不厚重、不乾燥、不堵塞，使妝容保持輕透感，輕輕一刷，滿足消費者長時間完美持妝的心願。（邱映慈攝）

▍2.COFFRET D'OR晶潤玫肌潤底粉膏

COFFRET D’OR的底妝越來越新穎，這次推出粉紅拉花粉膏，可以快速打造完美細緻底妝，超值組合更是底妝界的超高CP值！「晶潤玫肌潤底粉膏」以嶄新技術將粉紅色的「美肌精華粉膏」融合旋轉裸膚色的「柔滑遮瑕粉膏」，實現以潤澤感包覆肌膚，不需打底也沒有粉膏的黏膩感，同時配有 SPF50．PA++ 的高 UV 防曬效果，精心調配的比例，轉動一下即可舒心打造「粉紅水感紅潤肌」，學會日本櫻花妹每天通勤睡飽出門，還能貌美如仙的最強起手式，就靠這一招！

COFFRET D’OR粉紅拉花粉膏可以快速打造完美細緻底妝。（邱映慈攝）

限定組買起來更划算。（邱映慈攝）

▍3.KANEBO無瑕沁透美妍粉底

如披上理想肌膚般，使肌膚看起來更加緊緻，如同經過保養般，使肌膚原生的美油然而生。粉底液融合肌膚且緊密貼合，如同細緻薄膜，完美修飾皮膚的暗沉、凹凸、毛孔，完成清透光澤的妝效，比起以往需要挖勺沾取，今年粉底液改壓頭設計減少沾手，讓粉底液使用上更方便。搭配「KANEBO完美角度美妝蛋」完美貼合各種臉型，美麗完妝的助攻法寶。

KANEBO無瑕沁透美妍粉底使肌膚看起來更加緊緻，如同經過保養般。（邱映慈攝）

▍4.米蘭絕色蜜粉餅2021版

今年米蘭蜜粉餅以古典圖書館為主題形象，細膩設計出兩個小天使親密友好地閱讀書本圖案，透過吸收新知，我們可以發現新的價值觀、亦或找到新的樂趣。每一天，擦上訴求「絲柔薄紗粉體」的米蘭蜜粉餅，彷彿輕覆一層極致薄紗，肌膚細緻無瑕，且薄片粉體無縫貼膚，實現肌膚的服貼感與細緻感，化身令人想伸手觸碰的美麗肌膚，另一個受到消費者喜愛的優秀持妝力，則由富含水分的「彈潤粉體」提升肌膚保濕服貼感，延續完美妝容。

今年米蘭蜜粉餅以古典圖書館為主題形象，細膩設計出兩個小天使親密友好地閱讀書本圖案。（邱映慈攝）

▍5.NARS裸光賦活晶萃

NARS前陣子推出「裸光賦活晶萃」，沒想到在還沒宣傳的情況下竟然默默斷貨了！這款保溼精華非常推薦在妝前使用，獨家成份「LRC聚光複合物」，再現肌膚裸透光澤，創新「珍珠賦活粒子」與「猴麵包樹植物油」打造天然保濕層，加強補水，透出清澈水光芒。搭配銷量王「NARS極光亮顏粉底液」，打造精緻充滿高級感的秋冬底妝。

NARS裸光賦活晶萃、極光亮顏粉底液。（邱映慈攝）

妝前先使用裸光賦活晶萃，接著使用極光亮顏粉底液，打造充滿高級感的秋冬底妝。（邱映慈攝）

▍6.迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅 皮革印花版

2021年1月1日，迪奧限量極致霧黑DIOR Oblique氣墊即將高調登場！「DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版」精湛刻印工藝與皮革質感，預計將再次掀起時尚迷收藏熱潮。以更精緻細膩的刻印壓紋技術，將DIOR Oblique緹花，刻印於極致霧黑的皮革質感盒身，完美展現前所未有的訂製質感。完美化身為高級訂製配件，令時尚迷與彩妝迷屏息以待，對於喜愛低調訂製風格的粉絲們來說，絕對又是一款必收的夢幻單品。

2021年初，DIOR Oblique緹花以「極致霧黑」之姿，刻印於如同皮革質感的氣墊盒身上，全新推出極限量迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版。（邱映慈攝）

迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版以更精緻細膩的刻印壓紋技術，將DIOR Oblique緹花，刻印於極致霧黑的皮革質感盒身。（邱映慈攝）