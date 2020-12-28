每到秋冬，許多人的肌膚會變得比較乾燥，除了要尋找保溼、遮瑕的粉底，限量包裝的粉底也讓人想要手刀購入，妝前保溼精華更是畫龍點睛的步驟。來看看今年秋冬有哪些底妝新品最受矚目，買了不會後悔！
▍1.雪花秀完美柔焦精華粉底
「完美柔焦精華粉底」透過雪花秀最新透氣遮瑕科技，使粉底液能夠維持長時間完美遮瑕卻更具輕薄感，更在粉底內添加3重養膚成分：梅花精萃、β-葡聚醣、滋陰養膚極萃；如同鮮奶茶呈現鮮奶與茶的完美比例，融合保養精華與底妝科技，讓女性消費者在上妝時就像在保養，不但能維持全日新鮮妝感且不顯暗沉，也免去了擔心底妝傷害肌膚的憂慮。在韓國一推出就立刻席捲韓國美妝論壇，圓潤的瓶身搭配白色小巧瓶蓋，就如同珍珠般小巧優雅，也因此獲得「小珍珠粉底」的可愛暱稱，知名IG網紅更是人手一瓶。
▍2.COFFRET D'OR晶潤玫肌潤底粉膏
COFFRET D’OR的底妝越來越新穎，這次推出粉紅拉花粉膏，可以快速打造完美細緻底妝，超值組合更是底妝界的超高CP值！「晶潤玫肌潤底粉膏」以嶄新技術將粉紅色的「美肌精華粉膏」融合旋轉裸膚色的「柔滑遮瑕粉膏」，實現以潤澤感包覆肌膚，不需打底也沒有粉膏的黏膩感，同時配有 SPF50．PA++ 的高 UV 防曬效果，精心調配的比例，轉動一下即可舒心打造「粉紅水感紅潤肌」，學會日本櫻花妹每天通勤睡飽出門，還能貌美如仙的最強起手式，就靠這一招！
▍3.KANEBO無瑕沁透美妍粉底
如披上理想肌膚般，使肌膚看起來更加緊緻，如同經過保養般，使肌膚原生的美油然而生。粉底液融合肌膚且緊密貼合，如同細緻薄膜，完美修飾皮膚的暗沉、凹凸、毛孔，完成清透光澤的妝效，比起以往需要挖勺沾取，今年粉底液改壓頭設計減少沾手，讓粉底液使用上更方便。搭配「KANEBO完美角度美妝蛋」完美貼合各種臉型，美麗完妝的助攻法寶。
▍4.米蘭絕色蜜粉餅2021版
今年米蘭蜜粉餅以古典圖書館為主題形象，細膩設計出兩個小天使親密友好地閱讀書本圖案，透過吸收新知，我們可以發現新的價值觀、亦或找到新的樂趣。每一天，擦上訴求「絲柔薄紗粉體」的米蘭蜜粉餅，彷彿輕覆一層極致薄紗，肌膚細緻無瑕，且薄片粉體無縫貼膚，實現肌膚的服貼感與細緻感，化身令人想伸手觸碰的美麗肌膚，另一個受到消費者喜愛的優秀持妝力，則由富含水分的「彈潤粉體」提升肌膚保濕服貼感，延續完美妝容。
▍5.NARS裸光賦活晶萃
NARS前陣子推出「裸光賦活晶萃」，沒想到在還沒宣傳的情況下竟然默默斷貨了！這款保溼精華非常推薦在妝前使用，獨家成份「LRC聚光複合物」，再現肌膚裸透光澤，創新「珍珠賦活粒子」與「猴麵包樹植物油」打造天然保濕層，加強補水，透出清澈水光芒。搭配銷量王「NARS極光亮顏粉底液」，打造精緻充滿高級感的秋冬底妝。
▍6.迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅 皮革印花版
2021年1月1日，迪奧限量極致霧黑DIOR Oblique氣墊即將高調登場！「DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅皮革印花版」精湛刻印工藝與皮革質感，預計將再次掀起時尚迷收藏熱潮。以更精緻細膩的刻印壓紋技術，將DIOR Oblique緹花，刻印於極致霧黑的皮革質感盒身，完美展現前所未有的訂製質感。完美化身為高級訂製配件，令時尚迷與彩妝迷屏息以待，對於喜愛低調訂製風格的粉絲們來說，絕對又是一款必收的夢幻單品。
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