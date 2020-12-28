韓國人氣開架品牌I’M MEME今年冬天推出全新系列「我愛口袋彩妝小方盒」，為外出追求精簡也要精緻的女孩量身打造，用手指就能輕鬆完成全妝的冷封花果色系眼頰盤！

「我愛口袋彩妝小方盒」滿足女孩將化妝包裝進口袋的願望，新穎的兩層式設計瞬間縮小體積，微透明外盒搭配極簡文字印刷，外觀質感滿分，搭配5cm的小巧尺寸讓外出約會、小旅行不再需要帶一大堆化妝品，比手心還要小卻五臟俱全，手指輕抹即可瞬間完成可愛的眼妝和頰彩！

4款冷封花果色系含#01小粉盒-文藝系、#02小橘盒-日光系、#03小棕盒-大地系、#04小花盒-茶藝系，分別代表4種情境，每盒皆收入能完成眼頰妝容的4色眼影及1色同調腮紅，其中眼影囊括霧面與閃爍亮片質地，符合日常淡妝和特殊場合濃妝需求。

I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒 #01小粉盒-文藝系。（圖／品牌提供）

I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒 #02小橘盒-日光系。（圖／品牌提供）

I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒 #03小棕盒-大地系。（圖／品牌提供）

I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒 #04小花盒-茶藝系。（圖／品牌提供）

眼頰盤上印有1～5數字教學，以手指依照數字順序上妝，先用霧面色做眼皮打底再用珠光色疊擦暈染，最深色可做眼尾加強或替代眼線色，最後以微奶霜質地的亮片色點綴眼妝，並搭配同色調腮紅打造好氣色感。簡單易懂的上妝指示即使是新手也能毫不費力創造迷人妝容！

I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒精選最適合亞洲女孩的專業配色，讓你輕鬆擁有可濃可淡、可日常可派對多變化的妝容，一盒同調完妝！（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ I'M MEME我愛口袋彩妝小方盒*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/1/7

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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