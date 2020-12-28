美國知名「話題女王」金·卡戴珊(Kim Kardashian)，近日找來「卡戴珊家族」中的姊妹們一同歡慶聖誕節，並在社群平台上曬出當天所穿的穿搭照，誇張又火辣的造型再度引起網友們熱烈討論。

金卡戴珊自從與自家姊妹一同演出真人實境秀節目《與卡戴珊一家人同行》後，便一炮而紅成為家喻戶曉的人物，加上她經常在IG上PO出辣照製造話題，即使負面新聞不斷，人氣始終居高不下。另外，金卡戴珊所創立的服飾及彩妝品牌「SKIMS」、「KKW BEAUTY」，也因為在全球創下驚人的銷售，而讓她成功擠進「百億俱樂部」的名單中。

金卡戴珊雖已40歲並育有4名子女，但葫蘆型的火辣身材及前衛大膽穿著風格，讓她始終人氣不滅。近日她在個人IG上曬出與自家姊妹聚會的照片，只見她穿著一件由知名服裝造型師Daniel Roseberry所打造的6塊肌綠色馬甲衣，搭配同色系高衩長裙，大方曬出飽滿半球與身材曲線。

雖成功吸引超過368萬人按讚，但卻吸引不少網友在留言處歪樓表示像極了漫威電影《復仇者聯盟》中的浩克，甚至還有網友P圖成《忍者龜》及《蝙蝠俠》再度引爆話題。