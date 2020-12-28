日本高人氣性感女優水野朝陽，去年突然宣布引退，令不少男粉絲十分不捨。沒想到消失1年半後，她竟在近日宣布回歸，並帶著新作品在官方推特上曬出火辣泳裝照，立即登上熱門搜尋。

水野朝陽擁有甜美臉蛋、G罩杯超狂好身材，讓她在2013年出道後一連推出多部作品大受歡迎，之前還曾多次來台參加「成人博覽會」逐漸打開知名度，加上外型與台灣知名女星郭雪芙相當神似，因此也被台灣粉絲封為「暗黑郭雪芙」。

不過，水野朝陽在2018年12月事業正盛之際突然宣布引退，接受採訪時透露自己雖不後悔當女優，但長時間的壓力及銷售排名把她逼得喘不過氣，也感到身心俱疲，因此才想休息從事美甲工作。今年她也開設個人YouTube頻道，準備朝向YouTuber發展。

未料，水野朝陽回歸正常生活才短短一年半，便在個人YouTube頻道上宣布復出，本月25日也發行了回歸後的首部作品，同時在個人推特上貼出「復活」的比基尼福利照，秀出波濤洶湧的火辣身材，吸引粉絲們熱烈討論。