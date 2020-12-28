南韓32歲知名饒舌歌手Jessi，出道多年憑著豔麗的外表與嗆辣的直率個性受到大批粉絲的喜愛。近日，她在個人社群平台上曬出火辣的穿搭照，意外秀出飽滿的上圍曲線，令網友看得臉紅心跳。

Jessi今年7月推出新單曲《NUNU NANA》，並與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」後，人氣不斷攀升。不僅開設的個人網路節目「Jessi’s Show」創下亮眼成績，還在不久前的2020 MAMA及2020 TMA頒獎典禮上，分別拿下「最佳舞蹈表演獎」與「最佳表演者賞」的殊榮。

Jessi穿搭風格一向前衛、大膽，無論是舞台上還是私底下，她總是能讓人感到驚艷。近日Jessi為精品「COACH」所推出的新品聯名包款在個人IG上曬出穿搭照，只見她穿著平口貼身上衣搭配牛仔褲與白色短靴，看起來個性又不失性感，但在一連串的照片中也意外展現豐滿的上圍曲線，吸引超過60萬名網友按讚，紛紛留言「姊姊太辣了」。

另外，Jessi日前也接下速食品牌的代言，並在網路上公開廣告，嗆辣的造型同樣引起網友熱烈討論。