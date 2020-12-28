英國22歲新生代女星艾拉杭特(Ella Hunt)，因在美國影集《狄金生》中飾演Sue Gilbert一角，在宮廷時代大談禁忌女女戀而獲得關注。近日艾拉杭特為了宣傳即將於明年1月8日上檔的《狄金生》第二季，特別在家開啟了視訊，以直播的方式參與媒體宣傳活動，火辣的穿搭立即吸引目光。

艾拉杭特擁有超空靈的精緻五官與凹凸有致的火辣身材，2011年正式出道後陸續接下《入侵者》、《悲慘世界》、《鋼鐵叛軍》、《安娜與世界末日》等電影中曝光，但直到去年接下電視影集《狄金生》之後才憑著精湛又細膩的演技逐漸打開知名度。

不過，由於英國的新冠肺炎疫情持續爆發甚至出現新型變種，使得即將上檔的《狄金生》第二季宣傳記者會只能改由線上直播舉行。而艾拉杭特即使在家接受採訪，也不忘精心打扮。

只見艾拉杭特頂著一頭男孩般的俐落短髮，並穿著黑色透視襯衫搭配同色系寬褲與長靴，而襯衫領口全開的設計使飽滿半球及內搭黑bra若隱若現，整體造型看起來性感又帥氣，引起粉絲忍不住留言「造型太辣了」。