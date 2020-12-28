頂級香氛寶詩龍以珠寶設計為靈感 打造璀璨波希淡香精 18:452020/12/28 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「璀璨波希淡香精」 90ml，3500元（見圖，鋒恩香水提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國珠寶寶詩龍以經典珠寶Serpent Boheme系列為靈感推出「璀璨波希淡香精」 90ml，3500元。 璀璨波希淡香精以東方花香麝香調貫穿香氛故事，而蛇鱗是Serpent Boheme系列的象徵，因此在香氛瓶身設計採用如蛇鱗般的浮雕刻度面及光滑面，金色瓶蓋上有品牌LOGO刻印並繫上黑色編織繫帶，如項鍊般的纏繞著頸部，展現細節巧思。 時尚香氛浪凡以愛情為名 打造光韻冰曦淡香水 最令人期盼的新香誕生 夢想跟著美麗熱氣球再次起飛 #波希 #淡香精 #璀璨 #寶詩龍 #靈感 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大尋寶家 發掘轉投資黑馬 17:002020/12/27 財經 養豬超過一甲子 台糖攜手長榮推廣頂級國產黑豬 15:512020/12/28 生活 頂級美妝穿上紅裝 為新年帶來好兆頭 19:562020/12/28 消費 台糖、長榮推頂級國產黑豬「橄欖森悅豬」創意料理登場 11:322020/12/28 生活 孫芸芸、木村光希搶曬蛇頭愛包 工藝技法媲美珠寶 20:372020/12/26 潮流 攻女性市場 大宇資營運增溫 04:102020/12/28 產業．科技 跨年夜不發 紫南宮錢母憑券換 04:102020/12/28 地方新聞 台糖X長榮推頂級國產豬 橄欖森悅豬獨家限量登場 16:162020/12/28 生活 「以小搏大」的實力派小車，2021 KIA Picanto GT-Line 小改款 11:052020/12/28 汽車情報-新車試駕 網購續瘋 電商旺到農曆年 04:102020/12/27 財經要聞 陳孟沄捕捉貓狗靈動之美 04:102020/12/27 生活新聞 時尚熱門新聞 170cm「最辣內衣店CEO」穿鏤空蕾絲連身衣 火辣曲線全現形 - 名人 - 時尚 清純女星連身洞洞裝超惹火 正面整排鏤空豐滿曲線全露 - 名人 - 時尚 「暗黑郭雪芙」引退一年半脫了 只穿比基尼解放G級身材 - 名人 - 時尚 25歲女星針織衫V到肚臍 上下全開狂洩飽滿半球辣長腿 - 名人 - 時尚 最辣闆娘許采晴全身沒穿遮三點 手捧雙球側露S曲線 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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