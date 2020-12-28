法國珠寶寶詩龍以經典珠寶Serpent Boheme系列為靈感推出「璀璨波希淡香精」 90ml，3500元。

璀璨波希淡香精以東方花香麝香調貫穿香氛故事，而蛇鱗是Serpent Boheme系列的象徵，因此在香氛瓶身設計採用如蛇鱗般的浮雕刻度面及光滑面，金色瓶蓋上有品牌LOGO刻印並繫上黑色編織繫帶，如項鍊般的纏繞著頸部，展現細節巧思。