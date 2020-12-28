時尚香氛浪凡自2003年首次推出光韻系列，展現溫柔的香氛調性，今年再以光韻系列永恆的愛為繆思發表「光韻冰曦淡香水」。

「光韻冰曦淡香水」前調是綠花果香調充滿浪漫情懷，後調則是宛若擁抱沈穩的雪松帶來溫暖，宛若香氛打造的愛情空間，瓶身設計延續圓形玻璃瓶身，象徵性的戒環圍繞在瓶蓋底部如同對愛情的誓言，光韻冰曦淡香水100ml，3100元（見圖，鋒恩香水提供）。