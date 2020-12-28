時尚香氛浪凡以愛情為名 打造光韻冰曦淡香水 18:452020/12/28 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 光韻冰曦淡香水100ml，3100元（見圖，鋒恩香水提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時尚香氛浪凡自2003年首次推出光韻系列，展現溫柔的香氛調性，今年再以光韻系列永恆的愛為繆思發表「光韻冰曦淡香水」。 「光韻冰曦淡香水」前調是綠花果香調充滿浪漫情懷，後調則是宛若擁抱沈穩的雪松帶來溫暖，宛若香氛打造的愛情空間，瓶身設計延續圓形玻璃瓶身，象徵性的戒環圍繞在瓶蓋底部如同對愛情的誓言，光韻冰曦淡香水100ml，3100元（見圖，鋒恩香水提供）。 冷氣團推一把 富邦媒嗑鍋宅商機飆升5倍 藏在細節裡的影響力 #光韻 #香氛 #冰曦 #淡香水 #愛情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大尋寶家 發掘轉投資黑馬 17:002020/12/27 財經 173cm女星胸口全開 超深V領洋裝洩飽滿雙球 12:002020/12/26 名人 職場達人－墨海樓國際藝術研究機構創辦人 葉國新用獨特美感 把酒品變藝術品 04:102020/12/26 產業特刊 辻利茶舗「黑巧海鹽抹茶拿鐵」重磅回歸 雪藏雙茶提拉米蘇驚喜登場 20:072020/12/26 旅遊 飯店外帶年菜大戰提前開打 04:102020/12/27 時尚消費 最令人期盼的新香誕生 夢想跟著美麗熱氣球再次起飛 18:202020/12/27 美妝 報關行黑洞3／少婦個資10報關行「共享」 民眾去電問還被嗆「講話客氣點」 07:392020/12/28 社會 時尚聯乘搶翻天 04:102020/12/26 時尚消費 東門城華麗變身 3小學樂團悠揚樂聲過耶誕 20:042020/12/25 寶島 劉以豪2020年末丟驚喜彈！和女神秦嵐譜愛情故事 20:332020/12/27 娛樂 白沙樂齡千歲團 全國賽奪冠 04:102020/12/26 地方新聞 時尚熱門新聞 170cm「最辣內衣店CEO」穿鏤空蕾絲連身衣 火辣曲線全現形 - 名人 - 時尚 25歲女星針織衫V到肚臍 上下全開狂洩飽滿半球辣長腿 - 名人 - 時尚 「暗黑郭雪芙」引退一年半脫了 只穿比基尼解放G級身材 - 名人 - 時尚 最辣闆娘許采晴全身沒穿遮三點 手捧雙球側露S曲線 - 名人 - 時尚 清純女星連身洞洞裝超惹火 正面整排鏤空豐滿曲線全露 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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