喜迎牛年，頂級美妝祭出紅色新裝、新品，女星倪妮更與SK-II青春露XOXO 新年限量版同框賣萌，為新年伊始帶來好兆頭。
SK-II青春露XOXO新年限量版與藝術家Andre Saraiva 合作，塗鴉人物「Mr.＆Mrs.A」登上專櫃更與SK-II品牌大使們合影，獻上新年祝福。
黛珂以慶祝新年的花火為意象，為經典保養黛珂保溼美容液、甦妍淨化前導液、酪梨嫩白平衡乳換上煙花新裝，以櫻桃紅瓶身設計， 綴點上璀璨的金色線條，襯托出熱鬧歡愉的年節氣息。 無獨有偶，Melvita也以煙花為概念，發表30周年限定煙花版包裝摩洛哥堅果油。
頂級英倫香氛Jo Malone London芳醇香水系列年度新品「緋紅罌粟芳醇香水」，靈感則源自亞洲野生草原上巨型的緋紅罌粟花，奢華同時充滿異國情調，紅寶石色調的瓶身包裝，讓珍貴馥郁的花香調為新年帶來奔放的想像。
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