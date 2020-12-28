SK-II青春露XOXO 新年限量版230ml，6250元。（SK-II提供）
SK-II青春露XOXO 新年限量版230ml，6250元。（SK-II提供）
Jo Malone London緋紅罌粟芳醇香水形象照。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London緋紅罌粟芳醇香水形象照。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London緋紅罌粟芳醇香水100ml，6900元。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London緋紅罌粟芳醇香水100ml，6900元。（Jo Malone London提供）
黛珂保溼美容液 (2021 限定版) ，3980元。（黛珂提供）
黛珂保溼美容液 (2021 限定版) ，3980元。（黛珂提供）
黛珂甦妍淨化前導液(2021限定版)，1300元。（黛珂提供）
黛珂甦妍淨化前導液(2021限定版)，1300元。（黛珂提供）
黛珂酪梨嫩白平衡乳(2021限定版)，1300元。（黛珂提供）
黛珂酪梨嫩白平衡乳(2021限定版)，1300元。（黛珂提供）
Melvita摩洛哥堅果油(30周年煙花版)，1380元。（黛珂提供）
Melvita摩洛哥堅果油(30周年煙花版)，1380元。（黛珂提供）

喜迎牛年，頂級美妝祭出紅色新裝、新品，女星倪妮更與SK-II青春露XOXO 新年限量版同框賣萌，為新年伊始帶來好兆頭。

SK-II青春露XOXO新年限量版與藝術家Andre Saraiva 合作，塗鴉人物「Mr.＆Mrs.A」登上專櫃更與SK-II品牌大使們合影，獻上新年祝福。

黛珂以慶祝新年的花火為意象，為經典保養黛珂保溼美容液、甦妍淨化前導液、酪梨嫩白平衡乳換上煙花新裝，以櫻桃紅瓶身設計， 綴點上璀璨的金色線條，襯托出熱鬧歡愉的年節氣息。 無獨有偶，Melvita也以煙花為概念，發表30周年限定煙花版包裝摩洛哥堅果油。

頂級英倫香氛Jo Malone London芳醇香水系列年度新品「緋紅罌粟芳醇香水」，靈感則源自亞洲野生草原上巨型的緋紅罌粟花，奢華同時充滿異國情調，紅寶石色調的瓶身包裝，讓珍貴馥郁的花香調為新年帶來奔放的想像。

養豬超過一甲子 台糖攜手長榮推廣頂級國產黑豬
頂級香氛寶詩龍以珠寶設計為靈感 打造璀璨波希淡香精
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