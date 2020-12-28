SK-II青春露XOXO 新年限量版230ml，6250元。（SK-II提供）

Jo Malone London緋紅罌粟芳醇香水形象照。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London緋紅罌粟芳醇香水100ml，6900元。（Jo Malone London提供）

黛珂保溼美容液 (2021 限定版) ，3980元。（黛珂提供）

黛珂甦妍淨化前導液(2021限定版)，1300元。（黛珂提供）

黛珂酪梨嫩白平衡乳(2021限定版)，1300元。（黛珂提供）

Melvita摩洛哥堅果油(30周年煙花版)，1380元。（黛珂提供）

喜迎牛年，頂級美妝祭出紅色新裝、新品，女星倪妮更與SK-II青春露XOXO 新年限量版同框賣萌，為新年伊始帶來好兆頭。

SK-II青春露XOXO新年限量版與藝術家Andre Saraiva 合作，塗鴉人物「Mr.＆Mrs.A」登上專櫃更與SK-II品牌大使們合影，獻上新年祝福。

黛珂以慶祝新年的花火為意象，為經典保養黛珂保溼美容液、甦妍淨化前導液、酪梨嫩白平衡乳換上煙花新裝，以櫻桃紅瓶身設計， 綴點上璀璨的金色線條，襯托出熱鬧歡愉的年節氣息。 無獨有偶，Melvita也以煙花為概念，發表30周年限定煙花版包裝摩洛哥堅果油。

頂級英倫香氛Jo Malone London芳醇香水系列年度新品「緋紅罌粟芳醇香水」，靈感則源自亞洲野生草原上巨型的緋紅罌粟花，奢華同時充滿異國情調，紅寶石色調的瓶身包裝，讓珍貴馥郁的花香調為新年帶來奔放的想像。