大陸女星李溪芮以長相清新可人的高顏值走紅，曾是楊冪公司旗下力捧的新人，擁有一雙雪白大長腿的她，過去經常被拿來和迪麗熱巴比較，因此被大讚「李溪芮的腿、迪麗熱巴的顏」不知怎麼選擇。李溪芮近日換上一身細肩帶禮服，大秀170cm的身高優勢。

李溪芮近日選穿一套性感的 Mofiel 黑色吊帶長裙現身2020瑞麗時尚盛典活動，綢緞感布料看起來十分高級，除了正面低領的剪裁，露背的設計也大方展現她光滑的白皙美背，搭配閃耀的鑽石頸鍊，光影流轉下躍出一抹魅惑性感，舉手投足間盡顯法式優雅。

李溪芮近日選穿一套性感的 Mofiel 黑色吊帶長裙現身2020瑞麗時尚盛典活動。（圖／摘自微博@李溪芮工作室）

李溪芮留著一頭俏麗短髮，凍齡美顏乍看之下宛如高中生，與一身惹火打扮形成強烈對比，吸睛的穿搭令粉絲們看了全被電暈，紛紛留言大讚：「李溪芮真好看」、「性感而不失優雅，嫵媚而不失靈動」、「魅惑性感的優雅小姐」、「誇！必須誇！」、「造型保持高水準好好看」等。

李溪芮是演藝圈內能唱能演的實力派女星之一。（圖／摘自微博@李溪芮工作室）

出道多年的李溪芮先是以歌手身份發展，後續則積極在戲劇圈耕耘，一連接下《親愛的翻譯官》、《漂亮的李慧珍》、《國民老公》、《瞄準》 、《藍盔特戰隊》等熱門夯劇，是演藝圈內能唱能演的實力派女星之一，雖然李溪芮目前已離開楊冪工作室，人氣依舊居高不下。