日本25歲知名女星馬場富美加(馬場ふみか)，雖曾在8月份確診感染新冠肺炎但目前已恢復健康開始工作。近日馬場富美加受到雜誌封面的拍攝邀約，並在網路上陸續公開照片，大方展現火辣好身材，吸引網友熱烈討論。

馬場富美加8月份曾一度高燒不退被檢驗出罹患新冠肺炎而遭到隔離，讓粉絲們相當擔心，但經過長時間的調養與休息之後已恢復健康並回歸演藝圈。而她復出的第一個工作便是登上知名雜誌「週刊プレイボーイ」的封面及內頁。

馬場富美加的美照也陸續在網路上公開，在近日的照片中她除了穿上先前便曝光的紅色雪紡V領洋裝外，藍色的連身牛仔褲穿搭還將襯衫全開大秀半球弧線；最後她甚至只反穿一件牛仔外套，裡面疑似全裸大展曼妙曲線，令網友看得鼻血狂流，登上熱門討論話題。

馬場富美加外型甜美可愛，加上167cm完美比例，在中學時便被星探相中成為模特兒，並接下多個廣告與雜誌封面，2016年開始陸續推出3本寫真集大展玲瓏有緻的好身材及傲人的上圍，讓她一夕間爆紅成為新一代性感女神，也因此有了「美乳女神」的封號。