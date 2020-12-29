即將迎接新的一年，黛珂、雪花秀、SK-II、Melvita蜜葳特也陸續推出應景的新年限定瓶，將品牌熱銷的經典商品換上華麗包裝，身為這些熱賣品的愛用者怎麼能錯過「限量」的誘惑？必須在上市第一天就手刀收一波！

▍1.黛珂 新春限定瓶

黛珂於2021年1月全新推出紅色限定瓶，以慶祝新年花火為意象，嬌俏的櫻桃紅瓶身設計，綴點上璀璨的金色線條，襯托出熱鬧歡愉的年節氣息。除了人氣商品保濕美容液之外，亞洲熱銷雙星紫蘇水（甦妍淨化前導液）和酪梨乳（酪梨嫩白平衡乳）也都在新年換上新包裝，無論送禮或自用都非常適合。

(左至右)黛珂保濕美容液、雙星紫蘇水和酪梨乳紅色限定瓶。（圖／品牌提供）

▍2.雪花秀 潤燥養膚精華2021 LOVE限定版

潤燥養膚精華2021 LOVE限定版，靈感源自於逐漸消失的韓國傳統拼布文化(Jogakbo)，在古時候的韓國婦女會將用剩的邊角布料收集起來，以拼布的方式做成被子等生活用品，在拼布的過程中，將愛與祝福編織進布中，希望帶給使用者好運、幸福和健康，雪花秀以此為啟發，如同拼布般，利用幾何形狀詮釋、聚集形成一個心形，希望能為每位使用者的2021帶來溫暖與祝福；同時喜氣紅色的瓶身結合傳統拼布概念的幾何圖形，將東方物件賦以當代新詮釋，傳遞幸福滿滿的年節祝福之意，更為整體瓶身增添十足典雅的年節韻味。

潤燥養膚精華2021 LOVE限定版。（邱映慈攝）

雪花秀潤燥養膚精華2021 LOVE限定版全球限量音樂禮盒。（圖／品牌提供）

▍3.SK-II 青春露XOXO新年限量版

SK-II將在2021年1月1日於全台上市全新「青春露XOXO新年限量版」，歡慶嶄新2021金牛年到來， 無論與親朋好友或親愛的另一半共度新年，SK-II 透過推出青春露XOXO 新年限量版，傳遞出節日摩登歡樂的氛圍，以活潑的金色毛刷筆觸，演繹「 XOXO 」字樣，象徵充滿著愛，跨越社交距離的虛擬擁抱與親吻，更是新年最好的見面禮！

SK-II 青春露XOXO新年限量版。（圖／品牌提供）

▍4.Melvita蜜葳特摩洛哥堅果油30週年煙花版

Melvita蜜葳特在上市即將滿三十周年前夕，於12/31搶先全球限量推出30周年限定煙花版包裝的摩洛哥堅果油，歡慶摩洛哥堅果油上市30周年，絢爛煙火點綴的瓶身與盒身，邀請消費者一同分享Melvita摩洛哥堅果油30歲的喜悅與帶給全球女性美麗的成就。