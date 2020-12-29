大陸44歲知名女星李小冉，出道多年憑著清新的氣質與細膩的演技擄獲不少觀眾的心。昨日(28號)下午李小冉受邀出席華鼎獎頒獎典禮時，以一襲水鑽禮服優雅現身，大方展現驚人的美貌與傲人的上圍，成為全場矚目的焦點。

李小冉擁有亮麗外表與白皙的肌膚，加上清新脫俗的氣質，使她在2001年憑著電視劇《像霧像雨又像風》中的「安琪」一角爆紅後，便陸續在《逆水寒》、《來不及說我愛你》、《慶餘年》等多部電視劇及電影中演出，也因此拿下多項演技大賞，成為家喻戶曉的女星。

本月28日所舉行的華鼎獎頒獎典禮上眾星雲集，李小冉也在當日受邀出席，而她一現身便立即吸引目光。只見李小冉穿著一件白色桃心領水鑽禮服，與製作人老公徐佳寧一同踏上紅毯，透亮的皮膚與凹凸有致的身材都令網友看傻了眼。

李小冉在紅毯上秀出傲人上圍。（圖／微博@娱综最全站）

隨後，李小冉的工作室也在網路上公開一系列美照，華麗的禮服襯托出優雅的氣質與曼妙的身材，完美的狀態讓網友們不敢相信她的年紀，紛紛留言直呼「身材太絕了，一點都不像40歲的女人」、「媽呀！皮膚白到發光耶」、「姊的身材真是太令人羨慕了」立即登上熱門搜尋。接下來李小冉也將推出新作品《往後餘聲》，令粉絲們相當期待。

李小冉公開絕美形象照。（圖／微博@饭圈少女日常）

李小冉出席華鼎獎美豔全場。（圖／微博@饭圈少女日常）

李小冉在紅毯上秀出極佳的身材曲線。（圖／微博@饭圈少女日常）