美妝控的唇膏總是無限增殖，就算手邊已經有好多支，每次推出新色還是好想要買！這次THREE、PAUL & JOE、M·A·C、RMK推出的唇膏新品實在太美，要小心顧好荷包，否則一不小心就會失手包色！

▍1.THREE 2021春夏全新質地唇膏

全新「魅光誘采唇膏」質地柔軟又潤澤，融化於雙唇溫度，緊密貼合讓唇色宛如天生，由內而外綻放水潤光感。彷彿光芒反射於湖面般的光燦，兼具透明感及層次的色彩，任何時刻輕鬆享受舒適的使用感受，重新喚醒雙唇全新能量。塗擦之後以面紙輕柔按壓，即刻轉變為柔和質感，留下如暈染般的光澤色彩，展現出中性自然的從容雙唇。

MODEL示範魅光誘采唇膏 #06 FUTURE DANCER。（邱映慈攝）

手部示範魅光誘采唇膏 #07 START THE DANCE。（邱映慈攝）

魅光誘采唇膏限定色，右至左 #X01 NEW DAWN DANCE、#X02 NEW DAY DANCER、#X03 REWAKEN DANCE。（邱映慈攝）

▍2.PAUL & JOE 西洋菊保濕唇萃

「西洋菊保濕唇萃」結合水感光澤、濃郁色彩與豐厚質地的保濕唇彩，滑順服貼，打造零唇紋、飽滿水潤的嘟嘟唇。圓菱形唇刷柔軟好上手，中央凹槽設計沾取適當用量，完美貼合唇形將唇萃均勻塗抹於雙唇，刷頭尖端精確勾勒唇形，無論上妝或補妝都輕鬆優雅。8款高人氣色選顯白不挑膚色，各種場合或穿搭都有適合的色選。

MODEL示範西洋菊保濕唇萃 #01小番茄。（邱映慈攝）

西洋菊保濕唇萃手部試色，上至下：#04泰式奶茶 、#05煙燻玫瑰。（邱映慈攝）

另外還推出「西洋菊保濕唇露」，透亮的色澤與自然的水潤感，能修飾唇紋同時深層滋潤雙唇，使唇色自然紅潤豐盈。3款母胎系色選顯白百搭，特別適合素顏、運動、淡妝的時候使用，增加自然好氣色。

西洋菊保濕唇露 #03蜜茶凍。（邱映慈攝）

▍3.M·A·C 絲柔粉霧唇釉、唇膏全新色選

M·A·C以精準掌握潮流趨勢的專業調色技術，帶來絲柔粉霧唇膏8款新色、絲柔粉霧唇釉9款新色，將勢不可擋的時髦大人感與顛覆想像的舒適柔霧唇妝完美結合。除了致敬經典明星色號#Marrakesh、#Brick-o-la、#A Little Tamed以及#Dubonnet，更有多款大勢新色，帶你進入時尚高段班！就像舒適保濕與極致霧感可以同時並存，甜美的女孩也能兼具女人的韌性，自帶優雅！

MODEL示範絲柔粉霧唇釉 #982 Marrakesh-mere 焦糖核桃。（邱映慈攝）

MODEL示範絲柔粉霧唇膏Marrakesh-mere 焦糖肉桂。（邱映慈攝）

MODEL示範絲柔粉霧唇釉Impulsive 焦糖布蕾。（邱映慈攝）

絲柔粉霧唇膏 #925 Marrakesh-mere 焦糖肉桂。（邱映慈攝）

▍4.RMK 2021春夏棕采輕潤口紅

RMK在2021春夏帶來飄蕩著優雅氣息的多彩棕色系口紅，能襯托肌膚原有素肌，以絕妙的比例融合4種類保養油成分，専為棕色系口紅所研製的新配方，實現柔滑潤澤的質威與綻放優雅的光澤。在塗抹的瞬間，色澤緊密服貼雙唇，展現華麗性感的表情。從親膚的裸色調到華麗的楓紅棕，包含最適合亞洲女性的5款棕色系口紅，今年春夏打造時髦妝容必收。

RMK 2021春夏棕采輕潤口紅手部試色。（邱映慈攝）

MODEL示範棕采輕潤口紅 #05楓紅棕。（邱映慈攝）