日本17歲「最強新二代」木村光希(Koki)，日前收到時尚雜誌及精品邀請拍攝一系列新品形象照及影片，並個人社群平台上公開，知性的深V禮服造型大方展現美胸弧線吸引網友的目光。

木村光希近日為她所代言的精品「BVLGARI」，與知名時尚雜誌《ELLE Japan》團隊合作拍攝多張形象美照。在公開的照片中，木村光希先是換上襯衫西裝造型展現幹練女人味，之後再穿上多套低胸V領洋裝及禮服，大膽秀出性感深溝與半球曲線，吸引8萬人按讚。

隨後木村光希也登上香港版的《Harper's BAZAAR》，再次以絕美的斜肩及多層次蛋糕裙禮服，加上專業的超模風範演譯BVLGARI新品，令網友忍不住大讚「她無論穿什麼都能成功駕馭」。

木村光希出道短短兩年，便以精緻的外表與170cm高䠷身材橫掃時尚界，成為香奈兒、Coach、LV等各大精品爭相合作的模特兒並當上各大時尚雜誌封面，她還承襲了戲劇天王老爸木村拓哉與歌手老媽工藤靜香的優良基因與明星光環，使她粉絲遍布全亞洲，IG吸引超過328萬人追蹤。