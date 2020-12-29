南韓31歲女歌手孝敏(朴宣映/박선영)，出道多年始終以精緻的臉蛋與凹凸有致的身材聞名。近日，孝敏在個人社群平台上突然PO出泳裝自拍短片，吸引網友熱烈討論。

全球受到新冠肺炎疫情影響，大型活動紛紛取消，韓國近期也傳出變種病毒案例，使得疫情再度拉緊報，連帶著明星們的工作也不得不喊卡。而孝敏為了解除想要旅行卻不能出國的痛苦，在手機的相簿中找到過去穿著泳裝自拍的影片，只見她穿著一件黑色深V高衩泳裝，大秀修長美腿及火辣身材，吸引超過18萬人按讚。

孝敏私下的穿搭風格一向多變、前衛，她也經常透過IG分享自己的穿搭哲學，使她在網路上吸引229萬人追蹤，也是不少精品指定的合作女星之一。

另外，孝敏過去曾以驚人的美貌，在網路上闖出名號，2009年由女團T-ARA正式出道後，一連推出《Roly-Poly》、《SEXY LOVE》、《Day by Day》、《CRY CRY》等膾炙人口的舞曲，但後來爆出「花英被霸凌事件」後，T-ARA一瞬間從天堂掉到地獄，不僅天天被網友攻擊，代言工作也紛紛暫停，團員們只好各自單飛獨自發行單曲。如今孝敏以SOLO歌手身分繼續活躍歌壇，也獲得大批歌迷的喜愛。