大陸氣質女星劉詩詩，近日除了推出新作品《流金歲月》，還受到時尚雜誌《marieclaire》的邀請，找來好姊妹倪妮一同為雜誌封面拍攝一系列美照，兩人在其中深情擁抱大展性感好身材，引起網友熱烈討論。

在公開的照片中，劉詩詩與倪妮先是以寬版西裝造型搭配俐落油頭，成功演譯個性女總裁的霸氣，即使劉詩詩將一頭長髮放下來也一樣帥氣十足，電暈一票網友。

劉詩詩及倪妮隨後又換上一黑一白的吊帶絲綢洋裝，大方展現凹凸有致的曲線。兩人還在鏡頭前擁抱、摸頭盡顯閨密之情，超撩人的肢體互動也令網友忍不住留言大讚「這組照片太殺了」、「兩位姊姊帥到炸裂」、「這兩位太可以了」、「我的媽呀！我被撩倒了」成功引發話題。

劉詩詩與倪妮因合作電視劇《流金歲月》而結緣成為閨密，先前接受採訪時倪妮除了爆料劉詩詩私下的個性其實像個小男孩一樣調皮可愛外，2019年的金雞獎紅毯上劉詩詩因為禮服裙襬過長而不好移動，倪妮看到後立即蹲下為她整理，展現出兩人的好交情，羨煞不少粉絲。