南韓大勢女團BLACKPINK成員Jisoo(秀智)，出道4年憑著精緻亮麗的外表及獨特的個人魅力獲得大批粉絲喜愛。近日網路上陸續釋出Jisoo為時尚雜誌《ELLE KOREA》所拍攝的形象美照及影片，火辣的造型引起網友熱烈討論。

Jisoo日前除了接下電視劇《雪滴花》的女主角外，也擔任起精品品牌Cartier的形象大使，並在近日公開花絮影片。影片中，Jisoo換上各種造型服飾搭配Cartier的飾品盡顯優雅貴氣，但其中一套毛衣造型最是吸睛。

只見Jisoo所穿的灰色毛衣胸口挖空搭配桃心領低胸連身衣，大方展現白皙雪肌與性感鎖骨，加上Jisoo嫵媚的眼神，立即電暈一票粉絲，紛紛留言「我老婆怎麼這麼美」、「不行！這眼神太撩了」、「又正又氣質的大美人」、「世界上怎麼會有這種神仙顏值」引發話題。

Jisoo為時尚雜誌拍攝美照，大秀好身材。（圖／YOUTUBE）

Jisoo所屬的團體BLACKPINK，於10月發行首張正規專輯《THE ALBUM》，並與Netflix合作推出首部紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》後，人氣再度飆升。而原本將於本月27日所舉辦的全球線上演唱會「THE SHOW」，礙於疫情的影響將順延至明年1月31日下午兩點舉行。

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