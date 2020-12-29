「我有個品牌名，就應該好好利用。」皮爾卡登

時尚大師皮爾卡登法國時間29日由家屬宣佈於巴黎近郊Neuilly醫院逝世，享耆壽98歲。皮爾卡登60年代曾經紅極一時，他充滿創意的作品影響後世無數，現流行的中性裝束、未來感強烈的太空風格，都經他巧手發揚光大，他同時也是時尚授權先鋒，過世是時尚界一大損失。

皮爾卡登1922年在義大利出生，父母都是義大利人，但他從小就展露對服裝設計天份，並到巴黎發展；他開始躍上世界舞台始於1945年參與電影《美女與野獸》戲服設計，經由導演引薦給初創品牌的Dior創辦人迪奧先生，實際參與該牌1947年發表、突顯纖細腰線與臀部曲線的設計New Look，也讓皮爾卡登開始思索自己想要的服裝風格；皮爾卡登1949年離開Dior，並於1950年創立了自己的時裝品牌，1954年設計出風靡全球的迷你泡泡裙，膝上設計與宛如泡泡型狀的短裙瞬間紅遍時尚界，為他打響了名號。

1957年夏天，他一口氣發表了120套訂製女裝，源源不絕的設計靈感與超強的執行力讓他成為巴黎高級訂製服公會成員。他也是60年代授權品牌的先鋒，在時尚仍舊由高級訂製把持之時，勇於授權自己名字給成衣廠使用，間接促成現代的精品成衣系列出現，他曾說過：「我有個品牌名，就應該好好利用。」

全盛時期皮爾卡登的授權品牌高達840項，從服裝、家具、汽車乃至餐飲無所不包，他更自豪品牌說：「我可以睡以為名字命名的床、沙發上，在我設計的餐廳裡用餐，使用我為名的燈具打亮寓所，從看戲到展覽會，都是我皮爾卡登的帝國。」但也因授權過多而受到影響，直到90年代後，才因業務重疊才縮減為400項以內。他曾多次訪台，積極佈局台灣市場，並大力推廣音樂與藝術。

他對時尚界影響在新世代持續，去年紀錄電影《皮爾卡登：迷戀未來的人》就透露他與珍妮摩露的愛情，還有與旗下設計師安德烈奧立佛40多年不離不棄的同性愛情。皮爾卡登受「時尚老佛爺」、卡爾拉格斐驟世影響，積極尋找品牌接班人，他曾說過心中有3個優秀人選，分別是他的親姪孫、目前掌管巴黎總部的義大利建築師羅德里哥巴西利卡提以及時尚設計師尚保羅高堤耶。

2005年，皮爾卡登開辦他的個人設計展「時尚與設計1950- 2005」並於維也納、澳洲展出。（美通社圖）