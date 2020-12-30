南韓41歲知名女星李孝利在本月29日的《MBC演藝大賞》頒獎典禮上，以綜藝節目《玩什麼好呢？》獲得「MUSIC & TALK部門女子最優秀獎」，但礙於疫情使她無法前往現場，只能透過影片來分享得獎感言。但沒想到她竟以一襲自創的「棉被禮服」驚喜現身，引發網友熱烈討論。

李孝利今年靠著綜藝節目《玩什麼好呢》再度打響名號，不僅與劉在錫、Rain一起組成的混聲團體「SSAK3」大受好評，就連與嚴正花、Jessi以及MAMAMOO華莎所舉成的限定女團「退貨遠征隊」也大受粉絲的喜愛，人氣直衝天際。

不過，受到新冠肺炎疫情的影響，定居在濟州島的李孝利為避免被感染的風險，與製作單位討論後選擇不出席《MBC演藝大賞》的頒獎典禮，改以影片的方式與觀眾分享得獎喜悅。

影片中，李孝利穿著一件白色斜肩禮服搭配誇張的金色耳飾優雅現身，曼妙的身材曲線加上一抹紅唇看起來優雅又性感，不過她從老公手中拿到獎項後便表示「我因為各種原因無法前往現場領獎，卻能在濟州島拿到這個獎座，所以特別製作了棉被禮服來感謝大家」，她也在影片中特別感謝《玩什麼好呢？》的製作團隊與好友們，逗趣的內容與裝扮獲得網友一致好評，紛紛留言大讚「姊姊實在太有梗了」、「超強大，根本看不出是件被子」、「女神就是不一樣」引發話題。

李孝利在頒獎典禮上自製棉被禮服現身。（圖／YOUTUBE）