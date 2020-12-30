日本知名網紅谷亞沙子（谷あさこ），因長相甜美卻有超大食量而爆紅。近日她在個人社群平台上宣布，將於明年1月23日推出首本個人寫真集，並公開多張工作側拍，火辣的造型與身材曲線，令網友看得直噴鼻血。

谷亞沙子擁有亮麗外表與155cm的嬌小身材，卻曾自爆她光一餐就能吃掉16碗烏龍麵與98盤壽司，一個月的伙食費將近30萬日幣(約台幣8.1萬)相當驚人，但即使如此，她的四肢始終纖細，體重也只有41kg，羨煞不少女性粉絲，谷亞沙子也因此人氣暴漲，陸續接下多個廣告代言及主持的工作。

另外，谷亞沙子因私底下與「前暗黑女神」明日花綺羅交情甚篤，加上她經常透過個人IG曬出火辣穿搭並登上雜誌封面展現F級的好身材，令外界猜測她是否將朝成人界發展。

谷亞沙子當然也不負眾望，日前在個人IG上宣布將在明年推出首本個人寫真集《Chérie》，並公開一系列工作花絮照為新書宣傳。只見照片中，谷亞沙子穿著一件酒紅色吊帶上衣盡顯性感女人味，但裡面疑似什麼都沒穿，使她一個轉身渾圓半球一覽無遺，火辣尺數破表，吸引超過萬人按讚。