大陸女星田海蓉因出演電視劇《雷雨》為大眾所熟悉，出道多年靠著初戀般的清純臉蛋及大長腿圈粉無數。田海蓉身兼演員及製片人身分，她近日又解鎖了新身份，不僅奪下澳門國際電影節最佳女配獎，更登上第29屆華鼎獎擔任頒獎嘉賓，同時受邀作為華鼎獎專家評委，演藝實力備受肯定。

田海蓉在微博上大方放送登台美照搶風頭，只見她穿上一襲深藍色點點禮服，撩人的深V設計讓酥胸若隱若現，腰間則點綴上鑽石強調腰線，最後披上氣勢滿分的白色皮草，展現強大時尚品味，舉手投足間都迷人。

田海蓉登上第29屆華鼎獎擔任頒獎嘉賓，同時受邀作為華鼎獎專家評委，演藝實力備受肯定。（圖／摘自微博@田海蓉）

田海蓉近日出席第12屆澳門國際電影節，憑藉在《全心愛你》中的精湛表演，獲得本屆澳門國際電影節最佳女配角獎，活動中，她選穿一襲碎鑽平口禮服現身，秀出白皙直角肩及美背，火辣模樣十分迷人。對於獲獎，她也寫下感言，「2020年伴隨著太多的悲傷和淚水，但是在這樣一個沉重的年份裡面讓我們電影工作者更加懂得了責任和愛。」

田海蓉近日出席第12屆澳門國際電影節，憑藉在《全心愛你》中的精湛表演，獲得本屆澳門國際電影節最佳女配角獎。（圖／摘自微博@田海蓉）

田海蓉今年45歲依舊保養得宜，經歷過歲月的沉澱更散發成熟女人味，粉絲看了她的好身材紛紛留言大讚：「恭喜海蓉姐姐」、「真正的女明星」、「海蓉姐這身材太絕了真的大殺四方」、「凍齡女神要用絕美來形容」、「風情萬種千嬌百媚」。