大馬正妹顏妃（Gatita Yan）因在社群平台上放送性感福利照走紅，每每發出限制級寫真都能掀起話題，目前已經吸引破247萬人追蹤，人氣大勝不少女明星。顏妃日前她再度發出睡衣美圖，同時發文更新近況，透露自己「最近的狀況真的很不好」。

顏妃靠著天使臉孔和魔鬼身材圈粉超過百萬，個性大方的她熱愛透過IG和粉絲們交流互動，她近日穿上一套亮黃色的蕾絲睡衣，深V的設計讓飽滿雙球一覽無遺，下半身則搭配絲綢材質的熱褲，性感戰袍照一曝光就吸引超過5萬人按讚。

顏妃雖然發出性感照，卻難得發出長文表示：「我從小到大，從來沒試過這麼失控，為我身邊朋友帶來不便，真的很不好意思，我太任性了。很謝謝我的姐妹們的陪伴，也謝謝我的師父打來開解我，助理們的理解，讓我慢慢找回自己的定位，真的很感恩。」

顏妃惹火的睡衣寫真讓粉絲們看了目不轉睛，卻也引來網友們紛紛留言關切：「失控到多嚴重？」、「一切的經歷都是種學習，希望能走向正確的方向。」、「哇！太美了」、「過去的讓它過去，為將來加油！」、「這就是人生吧！放心！我都一直在」等，暖心傳達對她的支持