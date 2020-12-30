南韓大勢女團MAMAMOO成員華莎，出道6年憑著渾厚的嗓音與實力派歌唱技巧而聞名。在29日所舉行的《2020 MBC演藝大賞》上，華莎以一襲透視魚尾禮服性感出席，凹凸有致的沙漏身型也一覽無遺。

一年一度的《MBC演藝大賞》，昨日於首爾盛大舉行，現場除了請來「國民MC」劉在錫、孫淡妃、成勛、朴娜萊、趙寅成等多位明星前往共襄盛舉外，在綜藝節目《我獨自生活》、《玩什麼好呢？》參與演出的華莎也受邀出席，並拿下「Variety部門女子最優秀獎」，人氣越來越旺。

華莎當天在紅毯及頒獎時的穿搭，也同樣引起話題。華莎在個人IG上所公開的照片中，穿著一件黑色的吊帶貼身魚尾晚禮服，薄紗的材質與中線抓皺的剪裁設計，加上鏡頭由下往上的拍攝角度，使內搭的三角小褲及長腿性感呈現，華莎前凸後翹的身材也顯得更加窈窕修長、霸氣外洩，吸引超過113萬人按讚。

華莎的穿搭風格一向大膽、前衛，即使之前曾被拍到在機場「沒穿內衣」，或是直接用毛巾包裹著濕髮便前往電視台錄影而引起話題，但她始終堅持做自己，無論是在舞台上還是私底下的穿搭都不畏外界的眼光，受到大批粉絲喜愛。