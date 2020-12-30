南韓演藝圈中被封為「最佳螢幕夫妻檔」的Rain與金泰希，結婚3年多育有2女，婚姻生活幸福甜蜜，羨煞周圍所有人。近日Rain登上綜藝節目《我家熊孩子》為新單曲《Switch to me》宣傳，意外透露兩人驚人的財產分配與真實婚姻狀態，引起網友熱烈討論。

韓流天王Rain出道多年，始終以帥氣又精湛的舞技加上溫柔的嗓音擄獲不少粉絲的心，也因此有了「亞洲舞王」的封號；但2017年與「天然美女」金泰希步入禮堂並陸續生下2名寶貝女兒後，他便經常上節目對著老婆金泰希公開曬恩愛，晉升為優質老公及好爸爸代表，而兩人的家庭生活也經常造成話題。

Rain與金泰希婚後生活極為低調，從不曾公開愛女長相，也避免談論家庭私事，但近日Rain為宣傳單曲而演出《我家熊孩子》時，意外透露從未曝光過的私下真實互動與財務分配。

節目中Rain表示當初為了與金泰希結婚，特別存了一筆錢準備盛大的婚禮，但愛妻卻堅持只要一場小型婚禮，就連戒指也只花他25萬韓幣(約台幣6500元)而已，相當精簡。婚後，他在家中常主動做家事、洗碗、照顧孩子，因此「很少被太太罵」。

另外，今年獲選為「房產富豪」的兩人，雖名下資產總額超過814億韓幣(約台幣21億)，但結婚前兩人便說好互不干涉對方財務，Rain身為一家之主負責家中的開銷，而不擅理財的金泰希則由岳母代為管理。不過隨著小孩漸漸長大，教育費等費用逐漸增加，金泰希也重新調整了財務來協助Rain，兩人互相扶持的真實家庭樣貌再度獲得大批網友讚賞。