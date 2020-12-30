好萊塢知名以色列女星蓋兒加朵(Gal Gadot)，本月終於順利推出新電影《神力女超人1984》並獲得大批粉絲的好評。蓋兒加朵近日也玩起了抖音，並在個人社群平台上曬出造型側拍秀出長腿，吸引網友的目光。

蓋兒加朵所主演的新電影《神力女超人1984》，因受到疫情的影響遲遲無法上映，但根據《紐約時報》（The New York Times）的報導中指出，片商華納兄弟為了讓電影能夠順利在12月中於電影院及HBO Max同步上映，特別加碼1000萬美金(近3億台幣)補償蓋兒加朵原本該得到的票房分潤，為電影製造不少話題。

電影上映後，蓋兒加朵在劇中精湛的演技也再度受到好評，更在疫情期間意外創下美國票房的紀錄，國外的票房也表現亮眼，因此華納兄弟影業宣布將與蓋兒加朵及導演派蒂詹金斯合作籌拍第三部曲，令粉絲興奮不已。

蓋兒加朵近日為了幫新戲宣傳，特別換上了「芭比粉」針織短裙與鵝黃色髮帶及小白鞋展現少女氣息，為即將推出的抖音短片做準備，而擁有178cm高䠷身材的她毫不吝嗇得秀出一雙大長腿，配上燦爛的笑容融化一票粉絲，吸引超過230萬人按讚，直呼「超期待」。