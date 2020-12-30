義大利部落客琪亞拉法拉尼（Chiara Ferragni）擁有天使臉蛋與177cm高䠷身材，過去以撰寫時尚穿搭文走紅，被粉絲們譽為「網紅始祖」，後續推出自創個人服飾品牌「Chiara Ferragni Collection」晉升身價上億的精品老闆娘，堪稱地表最強網紅。

琪亞拉在結婚生子後不改辣度，依舊不定期在IG上大方放送火辣穿搭圈粉，也分享與老公、兒子的甜蜜互動，先前她才宣布懷二寶女兒，近日則發出全身僅穿上內衣褲的孕期辣照，並寫下：「看看我的肚子在同樣是27週時看起來有多不同！」

琪亞拉表示，照片中的左側是她在懷兒子Leo時的自拍，右側則是在近期所拍攝的寫真，可見她在懷男嬰時的孕肚大又圓，女嬰則是圓弧曲線較不明顯，四肢也相對更纖瘦些，透露兩胎之間孕肚的神秘變化。

琪亞拉擁有獨特的時尚品味，一舉一動都能帶動潮流話題，凡是在她身上出現過的單品都會秒殺，超強的帶貨功力也讓她晉升大票女性心中的穿搭指南，在IG上瘋狂吸粉超過2232萬人追蹤。