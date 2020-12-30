2021 最令人期待的話題聯名企劃「PUMA x MICHAEL LAU」第二波新作即將於元旦重磅登場，兩大潮流指標繼 2017、2018 年兩度合作後，再次攜手打造精彩聯乘企劃，為 2021 開啟全新「樣本時尚」篇章。

素來有「公仔教父」之稱的世界級香港藝術家 Michael Lau 將創作歷程中的嘗試與錯誤以「SAMPLE 樣本」概念貫穿經典 PUMA 鞋履，今回更首度延伸至服飾單品，打造超越以往的合作規模，將鋸齒布樣、錯色打版拼接等成衣製作過程完整複印在本次聯名創作中，大膽翻玩「誤差」美學，完整展現了潮流單品從無到有的探索概念。

有「公仔教父」之稱的世界級香港藝術家 Michael Lau。（圖／品牌提供）

「只要你可以換一個角度去看，這些誤差其實也有值得欣賞的價值。」，Michael Lau 透過此番系列傳遞有時錯誤反而能牽引出有趣的意外，而一件作品最精彩的部份，往往可能正是來自設計師構思時，或在工廠技工製作時所犯下的錯誤。面對這些突如其來的誤差，大多數人總會唯恐不及地丟棄或做出修改，但 Michael Lau 反其道而行，用不一樣的眼光看待每個瑕疵，並將這些獨一無二的誤差元素注入此次聯名設計中，打造別具意義的「樣本時尚」。

Michael Lau 用不一樣的眼光看待每個瑕疵，並將「誤差元素」注入此次聯名中打造別具意義的「樣本時尚」。（圖／品牌提供）

「PUMA x MICHAEL LAU 聯名系列」更祭出獨家加碼大禮，只要於指定發售門市或 PUMA 台灣官方購物網站單筆消費滿 $8,800 (須含任一 PUMA x MICHAEL LAU 聯名商品)，即可免費獲得乙隻獨家限量 PUMA x MICHAEL LAU 怪萌聯名公仔，全台僅 100 隻，送完為止。