ellesse 的創辦人 Leonardo Servadio 受到裁縫家庭的影響，因此對於時尚充滿熱忱，同時也熱愛運動及各種挑戰，進而發展出屬於 ellesse 的 play 哲學！因此大膽地用鮮明色系碰撞出新鮮感，用飽和的黃、紅、藍、粉色等繽紛色系來傳遞尋找樂趣、熱愛生活的寓意，並在今年秋冬推出兩大單品「衝鋒衣」及「毛毛外套」。

乘著運動時尚化的風潮，擋風禦寒的衝鋒衣已成為街頭潮人新寵，ellesse 衝鋒衣以刺繡LOGO點綴，拋開以往戶外商品單調沉悶的刻版印象，是在街拍中十分亮點的存在，不分男女都能隨心所欲的玩出不一樣的風格，近年秋冬大勢單品毛毛外套是今年網路上討論話題居高不下的關鍵字，舒適的觸感兼具了保暖度及穿搭性，風格百搭，單穿就非常的有造型感。

女星李沐有著「最強新人」稱號，除了以精湛演技走紅，在戲外更是穿搭高手，喜歡清新文青風的她，時常能在IG上看到她穿出設計簡約的服裝，照片中，李沐選擇單穿 ellesse，以黑色的毛毛外套做為視覺的基底，並用繽紛的英文字母排列品牌名稱，搭上仿舊相機的色調及迷幻的視覺失焦感來大玩風格拍攝，不僅增加視覺得豐富度、賦予童趣感，毫無疑問是古靈精怪的代表。

以無邊無際的想像與穿搭創意下，運用ellesse的單品玩出不同風貌，充分表現出elless今年所傳遞的「ellesse play」精神，展現不受拘束的風格，更表達時尚可以很運動、很有魅力，不論是男生還是女生都能輕鬆駕馭。