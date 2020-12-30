萬寶龍（Montblanc）發揚書法藝術，橫跨東西、穿越古今，近日發表兩個全新系列的筆具系列，一是大師傑作系列向京都工藝致敬之書法蒔繪限量筆，一是著名人物系列向「貓王」致敬的限量筆，風格迥異、工藝大不相同，但皆是大師級的經典之作，具收藏價值。

萬寶龍大師傑作系列向京都頂級工藝致敬之書法蒔繪限量款88，約3萬6000歐元。（Montblanc提供）

萬寶龍「大師傑作系列向京都頂級工藝致敬之書法蒔繪限量款88」以京都傳統和服工藝、蒔繪藝術為靈感，並特別與創立於1555年的京都千總友禪和服工作室合作，筆身上以傳統蒔繪工藝彩繪源自日本大師岸竹堂 (Chikudo Kishi)的藝妓畫作，岸竹堂曾擔任皇室御苑的畫師，畫作原件目前由千總友禪和服工作室收藏，別具意義，大師傑作系列限量88只，筆蓋頂端鑲嵌一顆萬寶龍鑽石。

萬寶龍大師傑作系列向京都頂級工藝致敬之書法蒔繪限量款88，約3萬6000歐元。（Montblanc提供）

另一款萬寶龍著名人物系列則以「貓王」為主題，向Elvis Presley這位搖滾樂之王致敬，貓王生前唱過上百首膾炙人口的名曲，並舉辦過1300場演唱會，全系列共有三款書寫工具，每款皆代表貓王演藝生涯的重要階段，特別版書寫工具的設計靈感源於《王者回歸1968年電視特輯》演唱會，黑色筆身為他當時穿的黑色皮夾克，細節融入他最愛的凱迪拉克跑車等元素。

萬寶龍著名人物系列「貓王」艾維斯普里斯萊限量款1935，鋼筆12萬2900元、鋼珠筆11萬2000元。（Montblanc提供）

限量1935款則以貓王在拉斯維加斯演出時穿的風衣為靈感，限量98 款的老鷹圖騰，則是以他在《透過衛星來自夏威夷的問候》 (Aloha from Hawaii via SATELLITE)演唱會穿的白色老鷹舞台裝為靈感。

萬寶龍著名人物系列「貓王」艾維斯普里斯萊限量款98鋼筆，約3萬8000歐元。（Montblanc提供）