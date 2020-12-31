南韓正妹網紅Velvet(벨벳)經常透過IG與直播平台與網友互動，憑著甜美的臉蛋與傲人上圍吸引大批粉絲喜愛。日前她為迎接聖誕節，特別在個人YouTube頻道上與粉絲們分享各種「性感耶誕造型穿搭」，火辣的造型令網友大噴鼻血。

Velvet早前只是位性感的聊天室直播主，經常以火辣的深V穿搭在直播間內與網友聊天、熱舞，甚至有時會以比基尼上陣，傲人的上圍差點將比基尼撐爆，加上輕柔的聲音電暈一票老司機，IG吸引超過11萬人追蹤，加上她曾在外國居住，說了一口流利的英文，使她粉絲遍及全球。

Velvet從去年開始積極經營YouTube頻道後人氣不斷攀升，不久前才更新一段與好友一同前往電子娛樂廳玩樂的影片，穿著深V短版上衣搭配短裙的她，在片中大玩太鼓及跳舞機等設施，使雙球不斷晃動，吸引超過87萬人觀看點閱。

Velvet在娛樂廳裡大玩跳舞機。（圖／YOUTUBE）

Velvet日前也為了聖誕節特別上傳了「耶誕造型穿搭」影片，只見她穿著一件白色深V小背心搭配黑色三角小褲，一連換上多套性感服飾，大方秀出雄偉雙峰及火辣身材，令網友再度噴鼻血，直呼「今晚睡不著了」。

Velvet在鏡頭前大方更衣秀身材。（圖／YOUTUBE）

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