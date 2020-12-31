南韓28歲「性感小野馬」泫雅，先前宣布罹患「迷走神經性昏厥症」而暫停所有行程，但她依然透過社群平台分享生活。泫雅近日逐漸恢復健康開始工作，並在個人IG上曬出一連串火辣側拍影片，令粉絲們相當興奮。

泫雅擁有美艷外表與超群舞技，讓她自女團4minute出道後便吸引眾人的目光，成為SOLO女歌手後更以性感舞姿及火辣形象橫掃全亞洲，但泫雅也因長期罹患憂鬱症及「迷走神經性昏厥症」，讓她多次在工作中發病昏倒，而被迫暫停演藝活動。

不過，泫雅近日突然在個人IG上曬出進錄音室的照片，吸引粉絲的目光。只見她穿著黑色皮外套內搭同色系短版卡通T恤及精品瑜珈褲、馬丁靴，看起來性格又帥氣，貼文中還寫下「在錄音室裡撒野」，令外界忍不住猜測「泫雅要復出了嗎？」。

泫雅隨後又曬出一系列工作花絮影片同樣吸睛，影片中泫雅先是穿著一件背部全裸的水鑽背心及粉紅短裙造型與同色系透視過膝靴；接著再換上側面整排鏤空的高衩連身衣以及黑色三角褲造型，大方秀出性感翹臀及凹凸有致的火辣曲線，吸引超過66萬人按讚，紛紛留言「女神快回來吧」、「太期待了」引發話題。