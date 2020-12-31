大陸女星毛曉彤因在女性都會夯劇《三十而已》中飾演「鍾曉芹」一角走紅，人氣與江疏影、童瑤不相上下，光靠貌美膚白的高顏值深受大票觀眾喜愛。毛曉彤日前穿上一套優雅大氣的花瓣裙出席公開活動，大方展現骨感好身材。

毛曉彤近期在國劇盛典紅毯現場時，她選穿一襲孔雀花瓣裙出席，正面以深V造型襯托女性的性感韻味，讓渾圓酥胸若隱若現，更佩戴華麗的鑽石珠寶耳環，裙擺設計得十分精緻，層疊造型宛如花瓣盛開，搭配上她招牌甜笑，慵懶溫柔的氣質超圈粉。

毛曉彤選穿一襲孔雀花瓣裙出席活動，正面以深V造型襯托女性的性感韻味。（圖／摘自微博@毛晓彤工作室）

除了《三十而已》，毛曉彤過去也曾出演《後宮甄嬛傳》中「瑛貴人」一角，身高165cm的她不僅擁有絕佳比例，更因保養得宜，絲毫看不出來今年已經32歲，粉絲們看了寫真後紛紛大讚：「富貴氣質太美啦」、「今晚是優雅端莊的毛毛彤」、「漂亮姐姐適合這種有點復古的造型」、「孔雀公主的感覺」等。

毛曉彤過去也曾出演《後宮甄嬛傳》中「瑛貴人」一角，身高165cm的她不僅擁有絕佳比例。（圖／摘自微博@毛晓彤工作室）

毛曉彤因2012年出演《天涯明月刀》中的「南宮翎」以及2014年出演《神鵰俠侶》中的「郭芙」而引發關注，2016年則靠《微微一笑很傾城》中的「趙二喜」以及《錦繡未央》中的「李常茹」讓其知名度大增。