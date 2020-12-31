大陸女星李沁是演藝圈內高顏值的氣質美女代表，過去因出演宮廷劇《如懿傳》中的後宮第一美人「寒香見」爆紅，被譽為「最美香妃」。李沁日前穿上一套甜辣穿搭亮相公開活動，不僅勾勒她精緻的體態線條，更散發滿滿的御姐風範。

李沁近日因古裝劇《狼殿下》、電影《溫暖的抱抱》2部作品登上綜藝節目《天天向上》宣傳，她穿上一襲Dundas黑白波點連衣裙，除了絲絨材質極具性感魅力，一轉身更以大露背設計展現出S曲線，纖細美背十分吸睛，她把一頭長捲髮綁成高馬尾，讓Mistova Jewelry銀白色珍珠流蘇耳環成為亮點，整體造型清爽帥氣，再度以一貫優雅冷豔的形象驚豔眾人。

李沁近日因古裝劇《狼殿下》、電影《溫暖的抱抱》2部作品登上綜藝節目《天天向上》宣傳。（圖／摘自微博@李沁工作室）

李沁優雅迷人的穿搭在網上引發一陣討論，粉絲們看了不禁留言狂讚：「仙女攻本人和宋溫暖的反差有點大哦」、「黑糖波波露背裙真大膽」、「好美好帥哇」、「仙女攻絕了」、「造型又禦又仙」等。

大陸女星李沁因出演宮廷劇《如懿傳》中的後宮第一美人「寒香見」爆紅。（圖／摘自微博@李沁工作室）

李沁不僅擁有清新臉蛋，更連演技都十分精湛，近年陸續演出《楚喬傳》、《如懿傳》以及《慶餘年》等戲，她近期則與黃景瑜合作拍新戲《親愛的戎裝》，人氣居高不下。