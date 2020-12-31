33歲大陸女星趙麗穎以甜美高顏值圈粉無數，她在《新還珠格格》中飾演「晴兒」走紅，後續則靠《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等劇晉升「戲劇女王」。自從趙麗穎產後火速復出拍戲，她的狀態、身材都是話題，她先前換上一套亮片長裙出席公開活動，大秀真實的纖瘦體態。

趙麗穎近期出席騰訊視頻星光大賞，她選穿Georges Hobeika 2021春夏系列黑色亮片裙，抹胸設計讓白皙的酥胸若隱若現，最後點綴上CINDY CHAO 藝術珠寶增添穿搭層次感，裙擺上的枝蔓層層疊疊，襯托出她柔美恬靜的氣質，畫面美不勝收。

趙麗穎選穿Georges Hobeika 2021春夏系列黑色亮片裙曬出好身材。（圖／摘自微博@赵丽颖工作室）

趙麗穎在活動中獲得「2020年度影響力藝人」榮譽，足見她的演技備受肯定，近期她與男星王一博合作的古裝劇《有翡》正在熱播，同時更忙著拍《幸福到萬家》、《誰是兇手》，人氣持續飆升中。

趙麗穎在活動中獲得「2020年度影響力藝人」榮譽。（圖／摘自微博@赵丽颖工作室）

趙麗穎華麗的造型一曝光就廣受好評，令大票粉絲看了紛紛大讚：「漂亮姐姐下凡辛苦啦」、「小趙的迷人風姿好美」、「不能去定義她的美，因為她下一次會更驚艷」、「趙麗穎絕了」、「被姐姐的美貌殺死了」等。