男人的冬天絕不能缺少的必定是一件帥氣的皮衣！無論是騎士風格、短版夾克、或是西裝剪裁款式，不管在哪個世代都是經典的代表。只要擁有一件皮質質感上乘、剪裁適當的皮衣，就無需在整體造型上再刻意增加其他多餘的裝飾，簡簡單單就能讓男人充滿硬漢氣息、帥氣爆表。

超人氣男神瘦子（E.SO）個人偏愛簡單風格穿搭，好身材與外型讓他怎麼穿都輕鬆有型，他近日出席電影《拆彈專家2》首映會宣傳時，選穿一套 BOSS 秋冬西裝式皮革外套搭配黑色高領內搭，以黑色勁裝展現帥氣品味。

瘦子（E.SO）身穿BOSS黑色西裝式小羊皮革外套出席電影《拆彈專家2》首映會宣傳。（圖／品牌提供）

而蕭敬騰在最新釋出的話題單曲《星期三》宣傳照中，則選穿BOSS秋冬銅橘色雙排扣西裝內搭卡其襯衫，展現他一貫的氣派時髦範，為了宣傳新歌，蕭敬騰在先前的微博直播時，也穿上 BOSS 秋冬墨綠色裝飾紅色星星輪廓刺繡毛衣，以舒適溫暖的穿搭帶來滿滿的耶誕氣息。

蕭敬騰在最新單曲《星期三》宣傳照中，則選穿BOSS秋冬銅橘色雙排扣西裝內搭卡其襯衫。（圖／品牌提供）

本季BOSS以80年代曾發佈一系列深入民心的廣告為靈感，應用在秋冬服飾風格上，重新演繹經典設計，藉著設計出適合不同風格、文化背景及年齡的男女裝，來反映社會的多元與共融性。