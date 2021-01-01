南韓31歲氣質女星李主儐(이주빈)，今年靠著韓劇《你好德古拉》中的周瑞妍一角再度獲得關注。本月30日她也受邀出席「2020 MBC演藝大賞」頒獎典禮，並以一襲白色透視禮服優雅現身，吸引眾人目光。

李主儐擁有甜美外表、清新氣質，過去曾準備以女團Rainbow成員身份出道，與同期出道的女星金栽經成為當時最受矚目的成員。但她自覺不適合當歌手便退出女團並前往美國求學，完成學業後轉戰模特兒發展。2017年在男團Block B所推出的單曲《Yesterday》MV中擔任女主角而爆紅後，陸續在《陽光先生》、《圈套》、《綠豆傳》、《你好德古拉》等劇中演出，明年1月18日她也將推出新戲《前輩，那支口紅不要塗》引發話題。

今年受到新冠肺炎疫情影響，使不少大型活動皆改為預錄或是直播方式進行，而在一連兩天所舉辦的「2020 MBC演藝大賞」頒獎典禮上，李主儐穿著一件白色水鑽晚禮服現身紅毯便成為焦點。

李主儐在個人IG上所公開的造型側拍照中，禮服透視又深V的桃心領設計，使美胸弧線若隱若現相當性感，轉身時秀出整片裸背更是電暈一票粉絲，紛紛留言「姊姊太美了」、「根本仙女下凡」、「仙到不行」。