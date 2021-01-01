美國23歲話題名媛凱莉珍娜(Kylie Jenner)，與金卡戴珊(Kim Kardashian)等姊姊們一同出演真人秀節目《與其卡戴珊姊妹同行》而打開知名度，加上她私底下的穿著風格總是性感、大膽，在IG上狂吸2億名粉絲追蹤。日前，她在社群平台上曬出泳裝辣照，大秀火辣身材令粉絲看得臉紅心跳。

凱莉珍娜雖已是一個孩子的媽，但依然維持凹凸有致的葫蘆型火辣身材，使她自從演出實境節目《與其卡戴珊姊妹同行》與《凱莉私生活》後便成為家喻戶曉的人物，還與超模姊姊坎達兒·珍娜(Kendall Jenner)一同推出彩妝品牌「KENDALL + KYLIE」以及自創品牌「Kylie Cosmetics」，成為一名事業有成的女企業家，也成功擠進億萬富翁排行榜的行列。

凱莉珍娜穿搭風格一向敢穿、敢秀，隨著2021年的到來，她也不忘在個人IG上曬出「火辣福利照」來迎接新的一年。只見她在寒冬中只穿著鵝黃色的比基尼，在泳池裡開心戲水。

而鏡頭由上往下的拍照角度，加上凱莉珍娜的專業姿勢，使她雄偉的上圍看起來更加豐滿，曼妙身材與翹臀也一覽無遺，吸引超過868萬人按讚，紛紛留言「這身材太辣了」、「我會噴鼻血」、「寶貝妳太性感了」。