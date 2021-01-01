香港女星阿嬌（鍾欣潼）過去與阿SA（蔡卓妍）以女團Twins走紅，出道邁入20年依舊靠著甜美高顏值圈粉無數，凍齡的少女美貌及神級身材令人稱羨。阿嬌近日身穿一套U領公主裙出席公開活動，絕美寫真一曝光就掀起熱議。
阿嬌身穿一襲純白色星河月亮公主裙亮相品牌活動，除了以低領口禮服襯托出骨感的天鵝頸線條，更以泡泡袖設計修飾手臂，讓她的四肢看起來更為纖瘦，微捲的瀏海讓她看起來更嫵媚多姿，點綴上blingbling的垂墜式耳環加持，整體造型氣質滿分，她甜美優雅的氣場，絲毫看不出已經39歲。
面對昨日（12月31日）一年一度的跨年，阿嬌大方曬出近距離寫真寵粉，同時暖心寫下：「今天是2020的最後一天，這一年不容易，但我們都盡力了！好好的迎接2021。祝大家新年平安快樂喔！ 」
阿嬌精緻的出場造型讓大票粉絲們看了直呼，「這是什麼天間下凡的在逃公主」、「美呆了好不好」、「狀態真不錯」、「公主就是美麗的阿嬌」 、「依然愛嬌姐」。
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