33歲大陸女星張雨綺以美艷外貌及165cm姣好身材走紅，過去在周星馳電影《長江七號》中飾演氣質「袁老師」引發關注，近期則因登上綜藝節目《乘風破浪的姐姐》讓人氣再度攀升。她近日身穿一套豹紋禮服拍攝出席跨年活動，更拍攝一組「冬夜沙岸焰火大片」，展現高級的性感氣場。

張雨綺在社群平台上分享了昨日（31日）現身跨年活動的寫真，她身穿豹紋設計星光禮服，混搭銀色超長披風出場，修身又開衩的設計使她修長美腿與S曲線一覽無遺，完美展現出好身材，最後搭配栗子色波浪捲髮，氣質造型廣受好評。

張雨綺身穿豹紋禮服混搭銀色披風出席跨年活動。（圖／摘自微博@张雨绮）

張雨綺寫下：「今晚沒時間營業了，昨天彩排完去海邊美了美，跟大家分享。」她在後台寫真中展現百變風情，先是赤腳漫步沙灘放煙火，隨後在娃娃機前玩遊戲，更不忘對著鏡頭甜笑放電，氣場全開展現高級的野性美。

張雨綺舉手投足都散發高級的野性美。（圖／摘自微博@张雨绮）

張雨綺惹火的主持造型讓網友們看了紛紛大讚：「姐姐好絕」、「綺綺子的表現好棒」、「我的新年願望，老婆2021年多多營業」、「姐姐這美貌是真實存在的嗎」、「你好辣」、「你已經美到無法直視了」等。