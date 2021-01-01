33歲大陸女星宋茜（Victoria）擁有亮眼外貌及168cm好身材，今年因演出偶像劇《下ㄧ站是幸福》中的「孫藝荷」一角再度爆紅，成為話題女神。宋茜昨日受邀出席湖南跨年晚會，以一襲英倫格紋套裝搭配貝雷帽俏皮現身，更大秀筆直美腿驚艷全場。

宋茜過去曾以女團f(x)隊長身份在韓國出道，曾在女團隊內擔任隊長、主領舞及副唱身分，但自2019年與SM娛樂合約到期後便不再續約，事業重心轉回家鄉大陸發展，一連接下《下一站是幸福》、《他其實沒有那麼愛你》、《八月未央》、《陌生的戀人》、《風起洛陽》等多部電視劇，頗受廣大男女粉絲喜愛。

大陸女星宋茜選穿 Vivienne Westwood 21SS 格子套裝亮相跨年活動。（圖／摘自微博@宋茜工作室）

宋茜31日亮相湖南衛視跨年演唱會，在活動開始前宋茜工作室便搶先曝光當天的造型，只見她化身貝雷帽女孩，選穿一件 Vivienne Westwood 21SS 格子套裝，以質感格紋衣搭配黑色內搭，巧妙以中空穿法襯托出纖瘦腰線及絕對領域，配戴上金鑽耳環和蝴蝶結珍珠腰鍊點綴細節，風格靈動溫柔相當吸睛。

大陸女星宋茜巧妙以中空穿法襯托出纖瘦腰線及絕對領域。（圖／摘自微博@宋茜工作室）

宋茜跨年晚會造型大片讓網友們看了紛紛大讚：「姐姐可真好看」、「穿着撞色格纹裙的漂亮女孩」、「可鹽可甜可帥可萌的宋茜小姐姐來了」、「甜甜的茜茜子」、「趣味造型活力滿滿」引發熱烈討論。