韓國知名辣模Jess，以深邃精緻的混血感臉蛋和170cm好身材走紅，除了高䠷體態，就連D罩杯美胸都十分吸睛，她善用高人氣創立個人內衣品牌，更時不時就會親自擔任活招牌拍宣傳照。Jess近日穿出一套黑薄紗，大秀火辣美背，令粉絲們看了臉紅心跳。

Jess以健美活潑的形象圈粉無數，目前在IG上已吸引超過54萬人追蹤，而個性大方的她熱愛分享凹凸有致的好身材，近日又曬出薄紗寫真，黑色布料點綴上細閃亮片，給人十足的神秘感，背後則以交叉肩帶設計小露性感，讓光滑的美背和傲人側峰一覽無遺。

Jess近日更透過IG直播與粉絲們互動，在鏡頭前親民地回答各類問題，只見短片中她穿著一件白色削肩背心，緊身剪裁絲毫藏不住她飽滿的美胸，短短時間就吸引超過1.2萬人觀看，粉絲們更留言狂讚：「內衣女神」、「辣翻天」、「希望姊姊多直播」、「穿背心不冷嗎？」等。

Jess過去以火辣的好身材在網路上打開知名度，是不少知名品牌合作的女模之一，近幾年她則發揮強大商業頭腦，創立專屬品牌「love me most」成為內衣老闆娘，專門販售無鋼圈內衣及性感內衣，近期更應景冬季推出毛茸茸材質的睡衣，深受大批女性粉絲喜愛。