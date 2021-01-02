泰國28歲新生代女演員黛薇卡霍內(Mai Davika/Davika Hoorne)，以空靈又精緻的容顏被媒體封為「泰國第一神顏」。而經常透過社群平台與粉絲互動的她，近日曬出與好友一同前往外島度假的照片，大秀凹凸有致的身材曲線，吸引超過50萬人按讚。

黛薇卡霍內擁有泰國與比利時混血臉蛋以及175cm的高䠷身材，出道時便憑著「絕世美顏」在演藝圈中成為耀眼之星，還曾2度入選「全球百大美女」的榜單中。而黛薇卡霍內自然又精湛的演技，也使得她在多部電影及電視劇中獲得注意，並以電影《戀愛病發》獲得有「泰國奧斯卡」之稱的金天鵝最佳女主角獎，人氣直衝天際。

黛薇卡霍內近期受到新冠肺炎疫情影響，工作紛紛喊卡，但她還是持續透過個人IG與粉絲們分享生活，日前她便趁空檔找來女神級閨密敏查莉達(Chalida Wijitvongtong)一同前往外島度假。

公開的照片中，黛薇卡霍內穿上白色低胸小可愛搭配同色系高衩長裙，大方秀出超狂纖腰腹肌以及迷人長腿，電得網友直呼「隨便拍都是時尚大片」、「身材太絕了」、「女神這組照片愛慘了」。