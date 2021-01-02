韓國37歲女星孫淡妃(손담비)，去年以韓劇《山茶花開時》崔香美一角獲得觀眾喜愛再次打開知名度。日前在首爾舉辦的「2020 MBC 演藝大賞」頒獎典禮上，孫淡妃以一襲深V長裙現身紅毯，並在個人社群平台上分享得獎喜悅，吸引網友熱烈討論。

孫淡妃過去曾以歌手身分出道，憑著亮麗外表與將近170cm的高䠷身材，加上超群的舞技，使她獲得「女版Rain」之稱，魅力橫掃演藝圈。但自2015年與經紀公司合約到期後，她便轉往戲劇圈發展，並在《奇蹟時間補時》、《魔女的法庭》、《山茶花開時》等劇中演出，並開始在各大綜藝節目中露面。

孫淡妃去年也透過綜藝節目《我獨自生活》、《認識的哥哥》展現率真自然的性格而圈粉無數，使她在「2020 MBC 演藝大賞」頒獎典禮成功拿下「Variety部門女子優秀賞」。

孫淡妃獲獎後在個人IG上公開分享喜悅，並曬出一系列穿搭照。只見照片中，孫淡妃穿著一件黑色吊帶禮服，配上一抹紅唇看起來優雅又性感，令粉絲看得臉紅心跳直呼「姊姊太美了」。