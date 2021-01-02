馬來西亞正妹顏妃（Gatita Yan）以漂亮外表加上姣好身材走紅，個性大方前衛的她從不吝嗇展現身材，時不時就在IG上放送福利照寵粉，目前已經吸引破247萬人追蹤。顏妃日前她再度發出限制級辣照，只見她竟穿上泳裝化身賽車女郎，大秀傲人美胸。

顏妃憑著甜美出色的臉孔和魔鬼身材圈粉超過百萬，她近日穿上一套黑色的連身泳裝，深V又挖空的設計讓飽滿上圍一覽無遺，她大膽坐進駕駛座拍寫真，一邊撥髮一邊朝著鏡頭放電，性感寫真一曝光就吸引超過4萬人按讚。

顏妃這套泳衣不僅布料剪裁惹火，更在腰間點綴上黑色薄紗拼接，讓整體的造型更有變化，尤其當她側身入鏡時，邪惡的側峰令人看了超害羞，美照一曝光立刻掀起話題。

面對新的一年來臨，顏妃立刻發出辣照替廣大粉絲獻上祝福，並寫下：「2021年新年快樂！」也不忘提問「你今年的目標是什麼？」讓網友們紛紛留言回應：「令人驚嘆的辣妹！我的目標是親自認識你」、「想變你男朋友」、「辣翻天」、「請繼續在IG發美圖」、「我愛顏顏」等。