sacai x Nike Vaporwaffle 大家買到了嗎？還是嗡編不小心戳到大家的痛處了......，在阿部千登勢 Chitose Abe前衛思維及解構性美學下，選用麂皮拼接網眼材質打造鞋身、鞋舌、雙 Nike Swoosh，搭配誇裝的雙中底、雙鞋帶設計，不行了越想越心痛，怎麼眼淚就這樣流下來了，sacai x Nike Vaporwaffle 超巨辨識度的鞋型，走上街頭絕對是全場目光，其中，雙層中底的設計，是 sacai x Nike Vaporwaffle 最大的特色了，如果你同樣被多層中底燒到不行，又買不到 sacai x Nike Vaporwaffle，Nike Fontanka Edge 肯定對你的胃！

Nike Fontanka Edge黑魂多層中底，一樣香到不行（圖／BEEN蜂報提供）

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Nike Fontanka Edge 使用多層中底的設計，注入萬年不敗黑魂主色調，使用不同材質，網眼鞋面、熱塑性聚氨酯(TPU) 以及合成纖維來，打造黑魂底下的層次感，並在鞋底方面，選用 ZoomX 技術鞋底，整雙鞋的另一大視覺亮點，就是在鞋跟處的彩色 swoosh 刺繡，在黑魂的主色調下，打造不同對比，讓鞋款更加活潑生動，整體而言 Nike Fontanka Edge 各項細節的打造都讓人好想大喊：「包軌！」想包軌潮人們，Nike Fontanka Edge 黑魂將在明年 1 月 28 日登場，要年底了，該做好明年度的收鞋企劃了吧！老規矩，拿出行事曆先記下來，繼續鎖定嗡編為你追蹤的消息！

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