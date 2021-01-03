大陸女星毛曉彤外型清純、身材姣好，先前靠夯劇《三十而已》中「鍾曉芹」一角再度爆紅，自出道以來一直維持纖細身材，光靠一張初戀臉就擄獲大票粉絲的心。毛曉彤近日以一身港風美人造型現身澳門參與第29屆華鼎獎，在典禮中，她一連奪下當代題材電視劇最佳女演員、全國觀眾最喜愛十佳演員、全國十佳電視劇演員3項榮譽，演技實力備受肯定。

面對已經轉冷的天氣，毛曉彤近日卻在曬出後台寫真時俏皮寫道：「今天的外景不太冷。」畫面中，她時而低頭沉思，時而看向遠方，拍出仙氣逼人的意境美照，低胸又大露背的設計使她纖瘦四肢與白皙美背一覽無遺，吸引不少粉絲看了直呼「白天鵝就是姐姐了」。

低胸又大露背的設計使毛曉彤纖瘦四肢與白皙美背一覽無遺。（圖／摘自微博@毛曉彤）

毛曉彤把氣質的直髮捲成俏皮的波浪捲，並畫上大紅唇展現氣勢，穿上一身布滿亮片的白色修身裙後，更襯托出展現婀娜多姿的體態，不僅高顏值超圈粉，瘦而不柴的好身型更是令人稱羨。

毛曉彤穿上白色亮片修身裙展現婀娜多姿的身材。（圖／摘自微博@毛曉彤）

粉絲們看了毛曉彤的反串發文則逗趣大讚：「我覺得你太自戀了，說實話就長成你這樣，選美比賽最多也就是拿個第一名」、「不冷也要穿好衣服啊老婆！我都想給你寄貂皮大衣了」、「嗚嗚姐姐今天絕」、「放開我！讓我給這個女人把裙子縫起來」、「今天是港風彤」。