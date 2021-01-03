TENGA 又出招啦！除了招牌飛機杯外，TENGA 每次推出的新產品，不管是聯名或是自家釋放，都像在開箱驚喜包啊！而商品也自成 TENGA 風格，今日，為了紀念 Premium TENGA 發售，TENGA 推出一款價值 1,000日幣的純金面紙盒！TENGA 跟最佳拍檔面紙，放在一起完全沒毛病啊！而這款面紙盒，只限量一個！甚至有錢也買不到，但是人人都有機會獲得。

千萬日圓純金打造TENGA面紙盒（圖／BEEN蜂報提供）

千萬日圓純金打造TENGA面紙盒（圖／BEEN蜂報提供）

千萬日圓純金打造TENGA面紙盒（圖／BEEN蜂報提供）

千萬日圓純金打造TENGA面紙盒（圖／BEEN蜂報提供）

本次推出的限量 TENGA 純金面紙盒由日本知名黃金工匠川野悟先生親自打造，外型設計上以 TENGA 最具代表性的 Deep Throat Cup 作為基底，採用 99.9% 黃金打造，尺寸為 155mm x 69mm成，重達 1,000 公克！除此之外，配件也相當講究不馬乎，附有紅色底座以及專用的展示箱，想獲得這款面紙盒，有錢還買不到！必須參加官方的抽獎，限於18歲以上的非高中生參與，在 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 3 月 31 日期間轉貼 TENGA 的 Twitter 貼文就有機會獲得，幸運的得主將會收到官方 Twitter 私訊，但可惜的是，本次活動只限定在日本地區進行！不知道現在開始認識日本的朋友來不來得及......。