南韓女子天團TWICE，於去年12月31日受邀登上「2020 MBC歌謠大祭典」的舞台，一連帶來多首經典好歌使粉絲們開心不已。而TWICE成員中的子瑜與娜璉，火辣又動感的造型也引起網友熱烈討論。

每年跨年夜都會舉辦的「MBC歌謠大祭典」，於31號晚間盛大展開，現場除了邀請歌手金宣虎與少女時代中的潤娥搭檔主持，並合唱經典韓劇《宮》的OST《Perhaps Love》為活動開場外，還找來了Rain、朴軫永、MAMAMOO、NCT、GOT7等多組團體輪番上陣表演。

TWICE也受邀擔任演唱嘉賓，並將單曲《I CAN'T STOP ME》改編成DISCO版本，成員 8人以一身亮片短裙火辣開唱。其中，子瑜當天所穿的白色流蘇短裙搭配令人心動的高馬尾髮型，令不少網友暴動還因此登上熱搜版面；而娜璉在那首歌的造型同樣以亮片桃心領洋裝成功吸睛，但她的裙子疑似太短加上高衩的造型，使她熱舞時內搭黑色小褲頻頻走光，吸引網友熱烈討論。

另外，演唱《MORE & MORE》以及《CRY FOR ME》時，TWICE再換上另一套宮廷風舞台造型。子瑜所穿的蕾絲馬甲短裙，為了在開場時的動作避免走光也巧妙的用手臂擋住，被網友們截圖下來在網上瘋傳。

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