日本女團AKB48前成員小嶋陽菜，日前為了迎接2021年的來臨，除了在跨年前曬出低胸性感辣照外，新的一年開始她也大方在社群平台上公開「泳裝人魚照」，吸引網友的目光。

小嶋陽菜擁有天使臉孔、甜美嗓音，自AKB48創團以來即為核心成員之一，加上她曾陸續推出4本性感寫真集，大方展現D罩杯火辣身材，因此被媒體封為「日本第一美胸」，人氣直衝天際。但2017年從AKB48畢業後，她便開始轉向模特兒發展，也積極更新IG並開設YouTube頻道，與粉絲們分享生活。

日前，小嶋陽菜為了迎接2021年的到來，在跨年夜時便PO出貼文感謝粉絲長久以來的支持並表示「2021將是產出之年」，似乎預告著接下來將有新的作品誕生。另外，她也附上一張穿著粉色U領小背心的唯美穿搭照，並在白色玫瑰插在性感深溝上，令粉絲們看得直噴鼻血也相當期待她接下來的發展。

新的一年開始，小嶋陽菜也不忘在度送上牛奶裝扮造型祝福新年；隨後又曬出與男星田中卓志一同工作的KUSO側拍照，但照片中小嶋陽菜穿著紅色比基尼搭配粉色人魚裙襬，由上往下的「上帝視角」拍攝，秀出凹凸有致的火辣身材，同樣吸引超過14萬人按讚，網友們更忍不住留言「太可愛了」、「身材真的很好耶」。